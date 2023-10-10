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МВФ заметно понизил прогноз роста мировой торговли в 2023 году
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Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизил прогноз роста мировой торговли товарами и услугами в 2023 году — до 0,9% после роста на 5,1% в 2022 году, говорится в... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, мир, мвф, мировая торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизил прогноз роста мировой торговли товарами и услугами в 2023 году — до 0,9% после роста на 5,1% в 2022 году, говорится в опубликованном докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту объема мировой торговли в текущем году сокращен на 1,1 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой. При этом в 2022 году объем мировой торговли товарами и услугами вырос на 5,1% по данным МВФ.
В 2024 году, по оценке МВФ, объем мировой торговли увеличится на 3,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущей оценки.