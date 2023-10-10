ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) значительно понизил прогноз роста мировой торговли товарами и услугами в 2023 году — до 0,9% после роста на 5,1% в 2022 году, говорится в опубликованном докладе международной организации. Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту объема мировой торговли в текущем году сокращен на 1,1 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой. При этом в 2022 году объем мировой торговли товарами и услугами вырос на 5,1% по данным МВФ.

В 2024 году, по оценке МВФ, объем мировой торговли увеличится на 3,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущей оценки.