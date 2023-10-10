МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Кремле негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о причастности России к эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ХАМАС заявили о ведении переговоров с Россией по вопросу пленных

Песков отметил, что обвинения президента Украины не имеют под собой никаких оснований. По его словам, конфликт Палестины и Израиля имеет длинную историю, между странами накопилось огромное множество противоречий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отрицала подобные безосновательные убеждения.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны немедленно остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций

Совбеза ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными притязаниями, которые многие годы провоцируют напряженность на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.