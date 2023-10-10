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2023
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Эксперт проанализировал слова генерала об отношениях России с США
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Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев провел параллель между заявлениями американского генерала Марка Милли о потенциальном... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, мир
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев провел параллель между заявлениями американского генерала Марка Милли о потенциальном вооруженном столкновении России и США. Он также отмечал, что будущее взаимодействие стран видится как нездоровая конкуренция.
Горбачев добавил, что в США с большой вероятностью будут продолжать выстраивать коммуникации с Россией, руководствуясь империалистическими амбициями.
Ранее Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, отметил американскому каналу CBS, что возможность вооруженного противостояния Москвы с Вашингтоном увеличится в ближайшие 10-15 лет при условии победы России на Украине, так как в таком случае гегемония США рискует разрушится.
Эксперт подчеркнул, что многополярный мир возможен. Всем странам нужно стремиться выстраивать мировой баланс сил таким образом, на основе правды и справедливости.