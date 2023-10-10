СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев провел параллель между заявлениями американского генерала Марка Милли о потенциальном вооруженном столкновении России и США. Он также отмечал, что будущее взаимодействие стран видится как нездоровая конкуренция. В США рассказали о последствиях израильско-палестинской войны для Украины

Горбачев добавил, что в США с большой вероятностью будут продолжать выстраивать коммуникации с Россией, руководствуясь империалистическими амбициями.

Ранее Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, отметил американскому каналу CBS, что возможность вооруженного противостояния Москвы с Вашингтоном увеличится в ближайшие 10-15 лет при условии победы России на Украине, так как в таком случае гегемония США рискует разрушится.

Эксперт подчеркнул, что многополярный мир возможен. Всем странам нужно стремиться выстраивать мировой баланс сил таким образом, на основе правды и справедливости.