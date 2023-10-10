МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) за период с 2022 по 2026 год вырастут на 25%, причем 70% прироста придется на 2025-2026 годы, такой прогноз приводится в среднесрочном докладе по рынку газа Международного энергетического агентства (МЭА). МВФ повысил прогноз цены на нефть в 2023 году

"Ожидается, что мировые поставки СПГ вырастут на 25% в период с 2022 по 2026 год, причем 70% прироста придется на 2025-2026 годы", – говорится в докладе.

Отмечается, что рост поставок СПГ, вероятно, будет способствовать развитию все более взаимосвязанного и глобализированного газового рынка.

"Проекты экспорта СПГ станут ключевым драйвером развития разведки и добычи, поскольку потребности в поставках сырьевого газа для СПГ составляют около 55% прироста мировой добычи газа в прогнозируемом периоде", — также отмечают в МЭА.

США обеспечат половину прироста поставок СПГ, что укрепляет статус страны как крупнейшего в мире экспортера СПГ, также говорится в докладе. Доля США в мировых поставках СПГ, как ожидается, вырастет более чем до 25% в 2026 году с 20% в 2022 году, считают в МЭА.

Ликвидность и гибкость мировой торговли СПГ в среднесрочной перспективе будут возрастать, что позволит эффективнее реагировать на краткосрочные шоки спроса и предложения на газовом рынке. Это привет к повышению устойчивости мирового газового рынка – более взаимозависимыми станут региональные рынки, также отмечают в энергетическом агентстве.