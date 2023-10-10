МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани сожалеет об эскалации конфликта Израиля и Палестины. Он также назвал это явным показателем провала политики США на Ближнем Востоке. Почему США хотят прекратить огонь в Израиле, но продолжать на Украине

Путин добавил, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проводится на фоне мировых кризисов.

"И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", — сказал Путин.

"Именно на обе (стороны), то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", — подчеркнул президент России.

Путин также обратил внимание, что все стороны конфликта в Израиле должны стараться сводить к нулю ущерб гражданскому населению.

"В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны", — сказал Путин.

Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе переговоров. "После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях", — добавил президент России.