2023-10-10T17:24:32+03:00
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В США предрекли Израилю тяжелую битву
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Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что в случае попадания в руки ХАМАС западного вооружения из Украины, Израиль столкнется с большими проблемами. Об этом он сообщил в эфире... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, украина, хамас, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что в случае попадания в руки ХАМАС западного вооружения из Украины, Израиль столкнется с большими проблемами. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Под вооружением Джонсон предполагает, в первую очередь, противотанковые управляемые ракеты, которыми ранее США снабдили Киев.
По словам экс-агента, ХАМАС значительно модернизировал свое сильвое крыло посредством строительства бункеров и укреплений на территории сектора Газа. В случае владения бойцами движения западным оружием, армии Израиля грозят суровые столкновения.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости проверки используемого ХАМАС вооружения, так как, по ее словам, оно могло быть транспортировано из Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что палестинцами в войне с Израилем активно используется оружие, которое западные страны ранее передали Украине. Медведев предостерег, что если это правда, то в будущем это же оружие будет применяться во всех очагах мировых конфликтов.