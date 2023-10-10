МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что в случае попадания в руки ХАМАС западного вооружения из Украины, Израиль столкнется с большими проблемами. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Почему США хотят прекратить огонь в Израиле, но продолжать на Украине

Под вооружением Джонсон предполагает, в первую очередь, противотанковые управляемые ракеты, которыми ранее США снабдили Киев.

По словам экс-агента, ХАМАС значительно модернизировал свое сильвое крыло посредством строительства бункеров и укреплений на территории сектора Газа. В случае владения бойцами движения западным оружием, армии Израиля грозят суровые столкновения.

Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости проверки используемого ХАМАС вооружения, так как, по ее словам, оно могло быть транспортировано из Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что палестинцами в войне с Израилем активно используется оружие, которое западные страны ранее передали Украине. Медведев предостерег, что если это правда, то в будущем это же оружие будет применяться во всех очагах мировых конфликтов.