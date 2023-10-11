МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США провоцируют конфликты для собственного обогащения, направляют к берегам Израиля и Палестины свои авианосцы в целях развязать полномасштабную войну, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Пушков рассказал, как возможный удар США по Ирану скажется на Украине

Володин отметил, что США извлекают самую большую выгоду из вооруженных столкновений между государствами. По его мнению, то, что Вашингтон использует конфликты в своих экономических интересах, уже видно невооруженным глазом Володин приводит в пример акции крупных американских оружейных компаний, которые подскочили в цене после разжигания палестино-израильского конфликта.

Кроме того спикер Госдумы напомнил, что после окончания Первой мировой войны ВВП США практически удвоился, а американская валюта вытеснила британскую и стала мировой. Что же касается Второй мировой войны, то США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, главными получателями поставок по ленд-лизу стали Британия и СССР. Володин уточнил, что Россия закрыла свой долг за ленд-лиз совсем недавно, только в 2006 году.

Володин заключил, что прошли уже многие десятилетия, но стратеги Вашингтона все не меняются, чему есть множество примеров.

"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", — заключил депутат.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В тот день Израиль подвергся атаки со стороны сектора Газа, а боевики ХАМАС вторгись на территорию государств.

Конфликт, связанный с территориальными притязаниями, длительное время остается источником напряженности и военных действий в регионе.