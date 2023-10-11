Володин: США провоцируют конфликты из-за своих экономических интересов
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США провоцируют конфликты для собственного обогащения, направляют к берегам Израиля и Палестины свои авианосцы в целях развязать полномасштабную войну, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что США извлекают самую большую выгоду из вооруженных столкновений между государствами. По его мнению, то, что Вашингтон использует конфликты в своих экономических интересах, уже видно невооруженным глазом Володин приводит в пример акции крупных американских оружейных компаний, которые подскочили в цене после разжигания палестино-израильского конфликта.
Кроме того спикер Госдумы напомнил, что после окончания Первой мировой войны ВВП США практически удвоился, а американская валюта вытеснила британскую и стала мировой. Что же касается Второй мировой войны, то США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, главными получателями поставок по ленд-лизу стали Британия и СССР. Володин уточнил, что Россия закрыла свой долг за ленд-лиз совсем недавно, только в 2006 году.
Володин заключил, что прошли уже многие десятилетия, но стратеги Вашингтона все не меняются, чему есть множество примеров.
"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", — заключил депутат.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В тот день Израиль подвергся атаки со стороны сектора Газа, а боевики ХАМАС вторгись на территорию государств.
Конфликт, связанный с территориальными притязаниями, длительное время остается источником напряженности и военных действий в регионе.
https://1prime.ru/world/20231011/841946053.html