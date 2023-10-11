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Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Мировая экономика
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Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, саудовская аравия, нефтепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", — сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.