МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Запрет на экспорт российского бензина сохраняется, заявил Новак

"В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", — сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.