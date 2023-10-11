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2023
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Новак заявил о росте товарооборота России и Саудовской Аравией
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Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на... ПРАЙМ, 11.10.2023
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", — сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.