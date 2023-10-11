МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

"По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", — сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.