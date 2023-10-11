ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). МВФ раскрыл, какую страну ожидает самый слабый рост экономики в 2024 году

Согласно опубликованным в документе данным, государственный долг США в дальнейшем продолжит увеличиваться и к 2028 году достигнет 137,5% ВВП.

За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга США в 121,3% ВВП.