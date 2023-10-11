2023-10-11T11:34:05+03:00
2023-10-11T11:34:05+03:00
2023-10-11T11:34:05+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231011/841947863.html
В МВФ спрогнозировали рост госдолга США в 2023 и 2024 годах
Мировая экономика
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Общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, сша, мвф, госдолг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованным в документе данным, государственный долг США в дальнейшем продолжит увеличиваться и к 2028 году достигнет 137,5% ВВП.
За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга США в 121,3% ВВП.