ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего размера государственного долга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024 году — до 21,8% ВВП, следует из доклада МВФ. В МВФ спрогнозировали рост госдолга США в 2023 и 2024 годах

Согласно опубликованным в документе данным, после 2024 года размер госдолга РФ начнет последовательно снижаться и в 2028 году составит 18,2% ВВП.

За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга России в 18,9% ВВП.

Объем госдолга России по итогам 2022 года, согласно заключению Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета, составил 14,9% ВВП. В 2023 году, по оценке Минфина, он достигнет 17,6% ВВП. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что размер госдолга страны не превысит безопасный уровень в 20% и будет оставаться одним из самых низких в мире.

Так, в проекте бюджета РФ на предстоящие три года объем госдолга по итогам 2024 года запланирован на уровне 18,1% ВВП, 2025 года – 18,8% ВВП, 2026 года – 19,8% ВВП.