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2023
https://1prime.ru/world/20231011/841947959.html
МВФ ожидает рост госдолга России в 2023 году и снижение к 2028 году
Мировая экономика
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего размера государственного долга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024 году — до 21,8% ВВП, следует из доклада МВФ... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, мвф, госдолг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего размера государственного долга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024 году — до 21,8% ВВП, следует из доклада МВФ.
Согласно опубликованным в документе данным, после 2024 года размер госдолга РФ начнет последовательно снижаться и в 2028 году составит 18,2% ВВП.
За 2022 год МВФ оценил уровень госдолга России в 18,9% ВВП.
Объем госдолга России по итогам 2022 года, согласно заключению Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета, составил 14,9% ВВП. В 2023 году, по оценке Минфина, он достигнет 17,6% ВВП. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что размер госдолга страны не превысит безопасный уровень в 20% и будет оставаться одним из самых низких в мире.
Так, в проекте бюджета РФ на предстоящие три года объем госдолга по итогам 2024 года запланирован на уровне 18,1% ВВП, 2025 года – 18,8% ВВП, 2026 года – 19,8% ВВП.