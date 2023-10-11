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2023
https://1prime.ru/world/20231011/841948067.html
МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая до 100% ВВП
Мировая экономика
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая до 100,1% ВВП в 2027 году, а в 2028 году этот показатель, как ожидается, достигнет 104,3% ВВП,... ПРАЙМ, 11.10.2023
экономика, мировая экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая до 100,1% ВВП в 2027 году, а в 2028 году этот показатель, как ожидается, достигнет 104,3% ВВП, следует из доклада МВФ.
Согласно документу, в 2023 году размер госдолга КНР, как ожидается, вырастет до 83% ВВП, а в 2024 году — до 87,4% ВВП.
Размер госдолга Китая за 2022 год МВФ оценил в 77% ВВП.