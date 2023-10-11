ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга Китая до 100,1% ВВП в 2027 году, а в 2028 году этот показатель, как ожидается, достигнет 104,3% ВВП, следует из доклада МВФ. В МВФ предрекли госдолг Украины выше 100 процентов ВВП

Согласно документу, в 2023 году размер госдолга КНР, как ожидается, вырастет до 83% ВВП, а в 2024 году — до 87,4% ВВП.

Размер госдолга Китая за 2022 год МВФ оценил в 77% ВВП.