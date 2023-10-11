МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Новость о взрыве на газопроводе Balticconnector тревожная, подрыв российских "Северных потоков" создал прецедент на Балтике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Эстонии призвал найти виновных в повреждении Balticconnector

"Безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против "Северных потоков", поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию", — сказал он.

Песков добавил, что не располагает данными о наличии такой информации у российских спецслужб.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.