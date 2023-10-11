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Бельгия создаст фонд помощи Украине за счет российских активов
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Бельгия создаст фонд помощи Киеву в размере 1,7 миллиарда евро за счет использования доходов от заблокированных российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де... ПРАЙМ, 11.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Бельгия создаст фонд помощи Киеву в размере 1,7 миллиарда евро за счет использования доходов от заблокированных российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"В Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов. Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине", — сказал де Кроо на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским, поясняя вопрос финансирования фонда.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Две трети находятся в банках ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия в октябре 2022 года приступила к подготовке предложений по использованию замороженных активов России для помощи Киеву. В Кремле заявили, что появление подобных предложений будет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Кроо добавил, что королевство будет направлять на Украину "все средства, полученные от налогов с прибыли от российских активов" для приобретения вооружений, гуманитарной помощи, а также обеспечения гражданской миссии Евросоюза для Украины.