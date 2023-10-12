МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. У Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу, сказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках РЭН. Шульгинов рассказал о преимуществах сотрудничества России с ОПЕК

"Пакистан заинтересован в поставках СПГ из России: как в перспективных поставках при развитии производства СПГ в России, также у них есть и запрос на оперативные поставки. Обсуждается и то, и другое", — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.