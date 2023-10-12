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2023
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Пакистан нуждается в поставках российского СПГ, заявил Шульгинов
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У Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу, сказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках РЭН. "Пакистан заинтересован в... ПРАЙМ, 12.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, пакистан, спг, минэнерго
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. У Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу, сказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов в рамках РЭН.
"Пакистан заинтересован в поставках СПГ из России: как в перспективных поставках при развитии производства СПГ в России, также у них есть и запрос на оперативные поставки. Обсуждается и то, и другое", — сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.