МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском является прорывом в будущее, заявил профессор политологии МГУ Сергей Перевезенцев. Путин прокомментировал свое выступление на Валдайском форуме

Перевезенцев отметил, что Путин искусно противопоставил универсализм и цивилизационный подход. По мнению политолога, Путин представил инновационный, способный построить совершенно иную структуру мира.

Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября. Его выступление продлилось 3 часа 40 минут." Глава государства высказал видение о мировой цивилизации.

"В своей речи президент противопоставил универсализм и цивилизационный подход, а это значит, что впервые в истории именно цивилизационный подход предложен как основа не только внутреннего устройства нашей страны, но и как мирового устройства", — сообщил Перевезенцев на круглом столе Экспертного института социальных исследований "Россия — государство-цивилизация" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он уточнил, что это первый раз, когда цивилизационный подход предложили как ключевой методологический принцип мироустройства.

В этом году заседание клуба "Валдай" было проведено в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб "Валдай" является объединением авторитетных иностранных и российских экспертов, политологов, экономистов, историков, аналитиков.

Клуб был созд в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.