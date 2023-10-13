МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ на министерской встрече в ноябре оценит ситуацию на нефтяном рынке, возможно принятие различных решений, влиять же на это будет глобальный спрос на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Экспорт топлива из России будет либерализовываться, считает Новак

"В ноябре мы будем оценивать текущую ситуацию на рынке и понимать лучше, что дальше делать. Возможны различные варианты: увеличение добычи, или снижение, или постепенный выход, а может быть, продление. Сейчас заранее невозможно сказать, потому что мы будем учитывать ту ситуацию, которая будет складываться на рынке с прогнозами на несколько месяцев вперед. На это будет влиять в том числе объем спроса на рынке, который во многом зависит от темпов экономического роста", — сказал он в интервью "RT Арабик".