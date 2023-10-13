2023-10-13T10:06:00+03:00
2023-10-13T10:14:16+03:00
2023-10-13T10:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231013/841973220.html
ОПЕК+ на встрече оценит ситуацию на рынке нефти, заявил Новак
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ОПЕК+ на министерской встрече в ноябре оценит ситуацию на нефтяном рынке, возможно принятие различных решений, влиять же на это будет глобальный спрос на нефть, считает... ПРАЙМ, 13.10.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, мир, опек, россия, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231924.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231924.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231923.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231923.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231911.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/19/834231911.jpg
https://1prime.ru/energy/20231012/841971510.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ на министерской встрече в ноябре оценит ситуацию на нефтяном рынке, возможно принятие различных решений, влиять же на это будет глобальный спрос на нефть, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"В ноябре мы будем оценивать текущую ситуацию на рынке и понимать лучше, что дальше делать. Возможны различные варианты: увеличение добычи, или снижение, или постепенный выход, а может быть, продление. Сейчас заранее невозможно сказать, потому что мы будем учитывать ту ситуацию, которая будет складываться на рынке с прогнозами на несколько месяцев вперед. На это будет влиять в том числе объем спроса на рынке, который во многом зависит от темпов экономического роста", — сказал он в интервью "RT Арабик".