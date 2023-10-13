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Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции
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Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции, суда получили материальный ущерб, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Он... ПРАЙМ, 13.10.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, турция, зерно, сухогруз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СТАМБУЛ, 13 окт — ПРАЙМ. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции, суда получили материальный ущерб, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Он отметил, что "122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в РФ в израильский Ашдод".
Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе под флагом Панамы.
На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.
В сентябре следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у причала Ахыркапы в Мраморном море. По данным собеседника РИА Новости, сухогруз шел под флагом Гонконга и направлялся в Малайзию. Пострадавших в результате инцидента не было.
В июле 2022-го Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Спустя год действие сделки прекратилось. Москва отмечала, что договоренности не соблюдались. Большая часть украинского зерна попадала на Запад, а не в нуждающиеся страны.