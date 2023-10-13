СТАМБУЛ, 13 окт — ПРАЙМ. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции, суда получили материальный ущерб, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Лавров обозначил сроки, когда Африка получит российское зерно

Он отметил, что "122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в РФ в израильский Ашдод".

Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе под флагом Панамы.

На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.

В сентябре следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у причала Ахыркапы в Мраморном море. По данным собеседника РИА Новости, сухогруз шел под флагом Гонконга и направлялся в Малайзию. Пострадавших в результате инцидента не было.

В июле 2022-го Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Спустя год действие сделки прекратилось. Москва отмечала, что договоренности не соблюдались. Большая часть украинского зерна попадала на Запад, а не в нуждающиеся страны.