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Путин ответил на вопрос о причастности России к подрыву Balticconnector
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, владимир путин, balticconnector
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.
"Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему, я не знаю сколько там перекачка, но если "Северные потоки" по 55 миллиардов кубических метров, каждый из них, то здесь я не знаю сколько, 5-10 миллиардов, это максимум. Более того, я еще раз повторяю, я даже не знал, что он существует этот трубопровод", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам Путина, различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных потоков".
"Это делается, вот эти заявления… такие заявления направлены только на одно — прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков". Отвлечь внимание на это", — сказал президент России.