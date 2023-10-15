МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Многополярный мир создается сам по себе, это происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая КНР, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. Путин прокомментировал нападки на инициативу "Один пояс, один путь"

"Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики", — сказал Путин.

При этом он отметил, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена.

"Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений", — заявил российский лидер.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.