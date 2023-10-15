МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа этого года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну: последняя вытеснила из этого списка Италию, чей экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 4%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Эксперты рассказали о динамике рынка вина в России

Всего за восемь месяцев этого года в нашу страну ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов, причем на одну только Литву пришлось более четверти этой суммы. По сравнению с прошлым годом страна нарастила экспорт в Россию на 20,6%. Импорт вина из Грузии увеличился на 19,4%, до 112,1 миллиона долларов, а расположившаяся на третьем месте Латвия нарастила свой экспорт на 18,5%, до 79,5 миллиона долларов.

При этом больше всего вина Литва и Латвия в этом году завезли из Италии: за восемь месяцев этого года на 59,3 миллиона долларов на двоих. Активно эти две прибалтийские страны также закупались в Испании (на 21 миллион долларов) и Германии (на 14,1 миллиона долларов).

В десятку крупнейших экспортеров напитка в Россию в этом году также вошли Италия (72,7 миллиона долларов), Испания (20,8 миллиона долларов), Польша (18,3 миллиона долларов), Германия (11,3 миллиона долларов), Чили (10,4 миллиона долларов), Португалия (7,7 миллиона долларов) и Армения (6,3 миллиона долларов).

При этом по сравнению с прошлым годом заметнее всего нарастила свои показатели Чехия: поставки вина из этой страны выросли более чем вчетверо и превысили 46 тысяч долларов. Импорт вина из Греции в Россию вырос в 3,5 раза, до 461,6 тысячи долларов, из Турции — втрое, до 654,8 тысячи долларов.