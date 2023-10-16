МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Украина в сентябре выплатила по кредитам Международному валютному фонду (МВФ) более 882 миллионов долларов, что стало абсолютным рекордом за восемь лет, следует из анализа РИА Новости данных Нацбанка страны (НБУ). Всемирный банк и МВФ не смогли выработать совместное заявление, пишут СМИ

Согласно данным НБУ, по итогам сентября платеж вырос в 2,3 раза — до 882,1 миллиона долларов. Это стало крупнейшим украинским переводом в пользу МВФ с начала 2015 года — более ранних данных центробанк не предоставляет. До прошлого месяца наибольшая сумма перечислений была в марте прошлого года — 680 миллионов долларов.

Всего страна в сентябре выплатила международным кредиторам 958,5 миллиона долларов, из них 92% — МВФ, 5% — Всемирному банку и 3% — другим донорам.

В то же время с начала года Украина перевела Международному валютному фонду 2,7 миллиарда долларов, Всемирному банку — 746 миллионов долларов, а остальным кредиторам-нерезидентам — 374 миллиона долларов.

По данным МВФ, страна до конца текущего года должна дополнительно перевести ему примерно 730 миллионов долларов. В следующем году, если украинское правительство не будет наращивать долг перед фондом, выплаты составят около 3,2 миллиарда долларов, а еще через год — 2,9 миллиарда.

Украина является третьим крупнейшим заемщиком МВФ — совокупная задолженность на конец сентября достигла 11,5 миллиарда долларов. Больше только у Аргентины (43,4 миллиарда долларов) и Египта (16,2 миллиарда долларов).