МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Увеличение потенциала стран БРИКС очевиден, несмотря на некоторые трудности, в основе расширения лежит создание многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. Аргентина рассчитывает на средства Банка БРИКС в случае победы Массы

Глава государства 16 октября побеседовал с Китайской медиакорпорацией.

БРИКС — транснациональное объединение, созданное в 2009 году. В настоящий момент членами организации являются Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. Летом 2023 года участники БРИКС приняли решение официально пригласить ОАЭ, Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию и Эфиопию полноправно присоединиться к блоку. Расширение БРИКС вступит в силу 1 января 2024 года.

"Индонезия растет, многие другие государства, в Латинской Америке — Бразилия. Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы. А где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала. А этот рост очевидным является, в том числе в сфере экономики", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что процесс расширения БРИКС позволит быстрее добиться создания многополярного мирового порядка. По его словам, создание многополярного мира неизбежно. Путин напомнил, что Россия смотрит на мироустройство с точки зрения равенства всех людей, их прав и свобод.

"Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что мы исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди — все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это?", — добавил президент.

Многопорярный миропорядок предполагает наличие в мире нескольких равных центров силы, противопоставляется гегемонии. Россия взяла курс на достижение многополярного порядка в 1990-е годы. Москва в 1997 году подписала с Пекином соответствующую концепцию, которую стороны подтвердили в 2001 году в рамках Большого договора.