МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европа впала в уныние, ООН спрогнозировала положительную экономическую динамику в России в 2023 году, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская. "Банкротство Запада". Европа потеряла контроль над миром

Автор приводит данные S&P Global, согласно которым индекс PMI в российском производственном секторе растет седьмой месяц подряд — до 54,5 в сентябре. Кроме того, в рейтинговом агентстве отметили самые быстрые за 23 года темпы роста занятости и резкое улучшение операционных условий.

"Такая динамика — следствие уверенной адаптации к внешним ограничениям, процесс идет быстрее, чем предполагалось. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля", — подчеркивает Дембинская.

Обозреватель добавляет, что в стране активно идет процесс импортозамещения. По ее словам, уход иностранных брендов дал хороший импульс легкой промышленности, автопрому, электронике и другим сектроам.

В это время, отмечается в материалах, S&P предрекает Великобритании скорую рецессию. ВВП страны снизился на 0,4 процента и продолжает падение. Немецкая экономика, пишет издание Telegraph, превратилась в слабое звено Евросоюза на фоне инфляции и увеличения стоимости энергоносителей.

"Во Франции вообще заявили об "обрушении", обвинив в этом европейские власти. Как напомнил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, еще совсем недавно министр финансов Брюно Ле Мэр "обещал крах российской экономики", но вместо этого рухнула французская", — добавляет Дембинская.

При этом, ООН назвала Россию одной из немногих стран "Большой двадцатки", чье экономическое развитие ускорится, пишет она.