МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив Соединенные Штаты, а не Россию, заявил в беседе с Youtube-каналом Dialogue Works бывший американский дипломат Чэс Фримэн. Санкции вновь оставят британцев без рождества

Он подчеркнул, что "многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания".

В итоге, по словам Фримэна, возникает множество побочных эффектов, а "чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России".

При этом он высказал уверенность, что введение антироссийских санкций стало ошибкой западных лидеров, поскольку такого рода решения лишь наносят ущерб репутации Запада.

"Дипломатия принуждения в принципе не очень эффективна. Дипломатия должна убеждать, а не принуждать", — заключил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он считает, что основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.