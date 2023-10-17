МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс, один путь" и проведёт ряд двусторонних встреч, одна из которых — с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. В Пекине начинает работу международный форум "Один пояс, один путь"

Президент России прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт "Шоуду" для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", а также в мероприятиях в его рамках.

Как ожидается, во вторник, 17 октября рабочий график главы российского государства начнётся беседой с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После этого еще будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

Далее состоится церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный приём. После Путин планирует встретиться с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В этот день не исключены и другие встречи.

Глава российского государства приглашён на форум "Один пояс-один путь" в качестве главного гостя. Путин выступит на открытии форума 18 октября вторым — после председателя КНР Си Цзиньпина.

Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа — в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров. Прорабатывается возможность и других встреч в этот день.