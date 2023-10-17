МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Япония сделала представление России в связи с решением Россельхознадзора ограничить экспорт рыбной продукции из Японии, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. В Японии оценили решение России о приостановке импорта рыбной продукции

Россельхознадзор в понедельник сообщил, что с 16 октября временно ограничит экспорт рыбной продукции из Японии: ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза.

"Одностороннее решение России, не основанное на научных данных, является неприемлемым, 16 октября по дипломатическим каналам российской стороне было передано представление с требованием отмены (этих мер)", сказал Мацуно.

Мацуно подчеркнул, что Япония и ранее предоставляла мировому сообществу, включая России, прозрачную информацию, основанную на научных данных, о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" и о безопасности японских морепродуктов.

"Япония честно и вежливо отвечала на все интересующие российскую сторону запросы, включая внезапное требование диалога 10 октября, и требование материалов к односторонне установленному сроку 16 октября. То, что Россия, никак не реагируя на эти действия нашей страны, без научного обоснования усилила меры по ограничению экспорта японских морепродуктов, является несправедливым. А также идет вопреки международной тенденции по ослаблению ограничений в отношении японских продуктов. Это вызывает сожаление, мы решительно требуем отмены (этих мер)", — отметил генеральный секретарь.

Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров в Китай составил 87,1 миллиард иен (592 миллиона долларов). Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам Китая. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%. На общую сумму 280 миллионов иен (1,9 миллиона долларов).