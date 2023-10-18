МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл на третий международный форум "Один пояс, один путь", где выступит на церемонии открытия с речью после председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости. Путин призвал США научиться уважать интересы других стран

Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума в среду также запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.