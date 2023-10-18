МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро Китая. В Китае заявили о стабилизации отношений с США

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 91,302 триллиона юаней (12,5 триллиона долларов), рост в годовом выражении — 5,2%", — говорится в докладе ведомства.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).