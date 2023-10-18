МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай не приемлет блоковую политику и выступает против односторонних санкций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия третьего международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. ВВП Китая увеличился на 5,2 процента

"Мы не участвуем в идеологической конфронтации, геополитических играх или блоковом политическом противостоянии. Мы выступаем против односторонних санкций, экономического принуждения и разрыва связей", — заявил китайский лидер.

Китай не преследует изолированную модернизацию для одного себя, готов прикладывать усилия для реализации модернизации всех стран мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

При этом председатель КНР отметил: "Мы преследуем не изолированную модернизацию для Китая, но надеемся осуществлять модернизацию вместе с многочисленными развивающимися странами".

По словам китайского лидера, мировая модернизация должна быть модернизацией мирного развития, модернизацией взаимовыгодного сотрудничества и модернизацией общего процветания.

"Китай готов углублять партнерство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" со всеми сторонами, продвигать совместное строительство "Одного пояса, одного пути" на новый этап высококачественного развития и прилагать неустанные усилия для реализации модернизации всех стран мира", — добавил Си Цзиньпин.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.