МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине. ВВП Китая увеличился на 5,2 процента

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

"Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов, а также становится основным источником инвестиций для все большего числа стран", — заявил глава КНР.

Он отметил, что объем внешней торговли Китая товарами и услугами в ближайшие пять лет превысит $32 триллиона и $5 триллионов соответственно, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.

"Ожидается, что в ближайшие пять лет (2024-2028 годы) объем внешней торговли товарами и услугами превысит 32 триллиона долларов и 5 триллионов долларов соответственно", — заявил китайский лидер на церемонии открытия третьего форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.