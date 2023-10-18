МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан

"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", — сказал Путин в ходе выступления на форуме "Один пояс — один путь" в КНР.

Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

Вместе с тем президент России пригласил участников форума "Один пояс — один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в середине ноября в Москву.

"Россия выступила с инициативой учредить (в рамках БРИКС) постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе. Добавлю, что эти темы обсуждаются на площадке "Неделя транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в форуме в середине ноября в столице России", — сказал он, выступая на форуме.

При этом Путин отметил, что Россия совместно с зарубежными партнерами работает над прокладной железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая, тихоокеанских портов.

"Работаем с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении — в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов", — сказал Путин в среду, выступая на форуме "Один пояс, один путь".

Он проинформировал коллег и о других планах по созданию новых маршрутов и развитию российской транспортной инфраструктуры.

Так, в европейской части страны формируется международный коридор Север-Юг, связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь, добавил президент РФ.

"Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу на территории наших областей — Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края, это все регионы Сибири России", — уточнил Путин.

Он также упомянул о строительстве так называемого Северного морского хода, это еще одна железнодорожная ветка с выходом к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал на севере Красноярского края. Президент рассказал и о планах создания новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с крупнейшей железнодорожной сетью — Транссибом и Байкало-Амурской магистралью.

Еще один коридор от Арктики на юг России планируется создать на Дальнем Востоке. По словам Путина, его элементы также формируются — это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лена и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути.

"Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", — заявил президент РФ.

Форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы.