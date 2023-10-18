МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Товарооборот Франции и Нигера в августе упал до минимума с начала 2000 года — двух миллионов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных французской таможни. Франция значительно сократила потребление электроэнергии и газа

Согласно предварительной статистике, товарооборот двух стран по итогам августа упал до наименьших значений с 2000 года — более ранних данных страна не публикует. Предыдущий минимум фиксировался в январе 2000 года на уровне трех миллионов евро.

Это произошло из-за резкого снижения французского экспорта — в 4,5 раза по сравнению с июльским значением, до 2 миллионов евро. Одновременно импорт показал нулевое значение против 8 миллионов евро в июле.

Стоит отметить, что нулевое значение импорта Франции из Нигера говорит лишь о том, что она не покупала в августе уран у африканской страны. Например, в январе этого года французы не совершали покупок этого товара и отразили в предварительной статистике нулевой импорт. При этом в начале года было приобретено товаров у Нигера на 63 тысячи евро, включая серебряные ювелирные изделия (20 тысяч евро) и детали для вертолетов, самолетов или БПЛА (18 тысяч евро).

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Также в Нигере было дислоцировано порядка 1500 французских солдат. Ранее взявшие власть в Нигере военные заявили, что операция по выводу французских сил из страны начнется 10 октября. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года.