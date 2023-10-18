ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил о стремлении России и Китая к сотрудничеству для прогресса

Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

"Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура", — сказал Путин, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Китае.

"Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское пространство, как пространство сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы: "Один пояс, один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — АСЕАН — и Евразийский экономический союз, который Россия успешно развивает вместе с партнерами по постсоветскому пространству", — добавил Путин, отметив, что между Россией и Китаем достигнута договоренность о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и программы "Один пояс, один путь".

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.