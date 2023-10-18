МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что "Один пояс, один путь" созвучен с идеями России о Евразии

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.