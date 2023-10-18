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2023
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Путин заявил, что товарооборот с Китаем точно превысит $200 миллиардов
Мировая экономика
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Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы только что упомянули о нашей... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, экономика, мировая экономика, китай, россия, товарооборот, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россия и Китай по итогам календарного года преодолеют планку в 200 миллиардов долларов объема товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", — сказал Путин, выступая на российско-китайских переговорах в среду.