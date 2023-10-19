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Tesla планирует первые поставки Cybertruck на 30 ноября
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Первые поставки электрогрузовика компании Tesla — Cybertruck — запланированы на 30 ноября, говорится в сообщении компании. "Производство Cybertruck остается запланировано на конец... ПРАЙМ, 19.10.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, сша, tesla, cybertruck
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Первые поставки электрогрузовика компании Tesla — Cybertruck — запланированы на 30 ноября, говорится в сообщении компании.
"Производство Cybertruck остается запланировано на конец этого года, а первые поставки намечены на 30 ноября", — сообщает компания. В отчетности Tesla отмечается, что техасский завод может выпускать 125 тысяч машин Cybertruck в год в рамках пилотного производства.
Прототип электрогрузовика-пикапа Cybertruck компания представила в 2019 году. Тогда Tesla обещала выпустить грузовик в 2021 году, но позже отложила это событие сначала на 2022, а затем и на 2023 год. При этом говорилось об особом внимании к прочности: корпус машины будет изготовлен из стали и оснащен ударопрочным стеклом. Год назад глава Tesla Илон Маск сказал, что Cybertruck также будет водонепроницаемым, сможет пересекать водные препятствия и на короткое время выполнять функции лодки.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.