ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Китай проявил готовность развивать сотрудничество с Россией в разных сферах, в том числе в Арктике, сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Сечин оценил поставки российского газа в Китай

Ранее, выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, президент России Владимир Путин отметил, что страна будет рада участию заинтересованных стран к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

"Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", — отметила Мао Нин в ответ на вопрос о готовности Китая вести конструктивных диалог с Россией в рамках Северного морского пути.

Третий по счету форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проводится в столице Китая Пекине с 17 по 18 октября в год десятилетия одноименного предложения, высказанного лидером КНР Си Цзиньпином.

Форум "Один пояс, один путь" представляется собой международную инициативу Китая по модернизации уже действующих и созданию новых торгово-транспортных артерий, которые связывают между собой более шестидесяти стран Центральной Азии, Европы и Африки. Форум призван способствовать развитию торговых связей между КНР и странами-участниками форума.