НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт — ПРАЙМ. Индия продлевает ограничения на экспорт для всех сортов сахара, для которых они вводились, после 31 октября, заявило главное управление внешней торговли страны. Индия построит крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, пишут СМИ

"Ограничение на экспорт сахара (сахар-сырец, белый сахар, рафинированный сахар и органический сахар) продлено с 31.10.2023 и далее", — говорится в уведомлении управления.

Там также отмечается, что "это ограничение не распространяется на сахар, экспортируемый в ЕС и США по квотам CXL и TRQ".

Индия, второй по величине экспортер сахара в мире, в прошлом году поместила сахар в категорию товаров с ограниченным доступом до 31 октября 2023 года "для предотвращения неконтролируемого экспорта сахара и с целью обеспечения достаточного количества сахара для внутреннего потребления по разумной цене".

Власти разрешили заводам экспортировать только 6,1 миллиона тонн сахара в текущем сезоне, заканчивающемся 30 сентября, после того как позволили им продать рекордные 11,1 миллиона тонн в прошлом сезоне.

Ранее Индийская ассоциация сахарных заводов сообщила, что производство сахара в Индии в сезоне 2023-2024 может сократиться на 3,3% до 31,7 миллиона тонн. В частности, это связано с тем, что количество муссонных дождей в штатах Махараштра и Карнатака, на долю приходится более половины общего объема производства сахара в Индии, в этом году было на целых 50% ниже среднего показателя.