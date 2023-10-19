МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия и Китай наметили шаги по перспективному расширению грузопотока между странами по Севморпути к 2030 году минимум до 50 миллионов тонн в год, сообщило правительство России. В МИД Китая заявили о готовности сотрудничать с Россией в Арктике

Вице-премьер Александр Новак совершил рабочий визит в Китай, где выступил в рамках пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, а также провёл встречу сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, говорится в сообщении.

"Стороны наметили шаги по увеличению транзитного потенциала Северного морского пути с перспективой расширения грузопотока по этому маршруту между странами к 2030 году до не менее 50 миллионов тонн в год", — отмечается в сообщении кабмина.