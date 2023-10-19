МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия является первооткрывателем дедолларизации, давшим стимул бороться против гегемонии доллара мировому сообществу, заявил РИА Новости президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. Россия и Китай согласовали расширение грузопотока по Севморпути

"Россия — первооткрыватель мировой дедолларизации. Когда началась специальная военная операция, страны Евросоюза прекратили покупать газ и нефть из России, стали звучать объявления о санкциях. Тогда Центробанк России просто взял и сказал: хотите покупать что-то у России — покупайте в рублях. Это было настоящим феноменом, поразившим весь мир — ничего подобного не было в мировой практике", — рассказал Вонг на полях международного форума "Сделано в России".

Эксперт добавил, что действия России стали не только абсолютным сюрпризом для всех, но и доказали способность РФ "противостоять и сражаться под давлением и в условиях агрессией". По словам Вонга, Россия также вдохновила страны мира на борьбу с гегемонией доллара.

"Потеря доверия доллару непосредственно связана с потерей доверия Соединенным Штатам. Причина — все действия США за последние несколько десятилетий и их самолюбие. Доллар был превращен в оружие силами США уже какое-то время назад. Дошло до того, что люди просто сказали — все, достаточно", — пояснил Вонг.