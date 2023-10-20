МИНСК, 20 окт — ПРАЙМ. Утверждены паспорта 20 перспективных импортозамещающих инвестпроектов в сфере промышленности, которые будут реализовываться в Белоруссии за средства российского госкредита, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства промышленности. Белоруссия продлила лицензирование экспорта зерна на полгода

"По состоянию на 17 октября текущего года в результате проводимой планомерной работы министерства промышленности Беларуси с министерством промышленности и торговли России утверждены паспорта по 20 перспективным импортозамещающим инвестиционным проектам – по 16 основным и четырём дополнительным", — говорится в сообщении.

В том числе, отмечается там, в перечень дополнительно включены станкостроительные заводы ОАО "ВИСТАН" и ОАО Станкозавод "Красный борец", завод по производству автокомпонентов – ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель".

Как говорится в сообщении, в настоящее время уже осуществляется выборка средств государственного финансового кредита России по 13 перспективным импортозамещающим инвестиционным проектам.

По информации пресс-службы, в наиболее активной инвестиционной стадии находятся проекты "Комплексная модернизация действующих и создание новых производственных мощностей ОАО "Гомсельмаш", "Перевооружение действующего производства за счет замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования с освоением крупногабаритных шарнирных подшипников и роликов крупногабаритных подшипников" в ОАО "Минский подшипниковый завод"; "Модернизация производства ОАО "БЕЛАЗ" на 2020-2025 годы". По данным проектам проводятся конкурсы по выбору поставщиков оборудования, заключаются контракты, осуществляется оплата авансовых платежей за счет собственных средств и кредитных ресурсов банков.

В ноябре прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.