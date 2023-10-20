2023-10-20T15:14:52+03:00
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2023
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Решетников спрогнозировал рост товарооборота России и Китая в 2023 году
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Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит планку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Важно, что растет... ПРАЙМ, 20.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, максим решетников, китай, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит планку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Важно, что растет товарооборот (России и Китая — ред.), постольку поскольку мы создали условия, у нас работает логистика", — сказал Решетников.
В том числе, по его словам, в прошлом и в этом году были открыты новые погранпереходы, Китай отменил ковидные ограничения.
"Поэтому в физическом выражении у нас существенно растет оборот, да и в стоимостном тоже, и планку двести миллиардов мы точно в этом году превысим. Там можно аккуратно называть какие-то, оценки, 215-220 миллиардов долларов, ближе к концу года увидим. Но точно мы задачу, поставленную лидерами наших стран, а это была цифра на 2024-й год, мы ее выполним досрочно", — подчеркнул глава Минэкономразвития.
По словам Решетникова, торговля России с Китаем росла "даже в самые сложные пандемийные годы, на 20% в год".