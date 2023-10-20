ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит планку в 200 миллиардов долларов, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. Импорт российской нефти в Китай в натуральном выражении вырос

"Важно, что растет товарооборот (России и Китая — ред.), постольку поскольку мы создали условия, у нас работает логистика", — сказал Решетников.

В том числе, по его словам, в прошлом и в этом году были открыты новые погранпереходы, Китай отменил ковидные ограничения.

"Поэтому в физическом выражении у нас существенно растет оборот, да и в стоимостном тоже, и планку двести миллиардов мы точно в этом году превысим. Там можно аккуратно называть какие-то, оценки, 215-220 миллиардов долларов, ближе к концу года увидим. Но точно мы задачу, поставленную лидерами наших стран, а это была цифра на 2024-й год, мы ее выполним досрочно", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

По словам Решетникова, торговля России с Китаем росла "даже в самые сложные пандемийные годы, на 20% в год".