БУДАПЕШТ, 20 окт — ПРАЙМ. Западные компании хотят сотрудничать с Китаем, но этому препятствуют идеологизированные западные политики, которые уже спровоцировали разрыв экономических связей с Россией, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с РФ

"Европа по частям обрубила сотрудничество с Россией. Если она сделает то же с Китаем, это будет означать нокаут для европейской экономики. Мы должны оставаться в здравом уме и стремиться к сотрудничеству с самой быстрорастущей экономикой мира", — упомянул Сийярто в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

По его словам, компании на Западе тоже хотят этого, но западные политики не хотят это принимать и по-прежнему детерминируют свои действия и слова идеологией, а не практическими результатами.

Как отмечает Сийярто, Венгрия является наглядным примером того, что если бы компании Запада и Востока продолжали вести конструктивный диалог, это пошло бы на пользу не только отдельным странам, но и Европе в целом.

Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею противостояния между странами Востока и Запада. Он считает, Европа должна стремиться развивать сотрудничество с Азией, иначе ей грозит экономический коллапс. В первую очередь это касается Китая, ведь, по словам Сийярто, уже нельзя игнорировать факт того, что восточная экономика "срослась" с китайской.

Более того, политик уточнял, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, которые ппроизводят электроаккумуляторы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская