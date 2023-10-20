МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Антироссийская политика США ударила по Европе, по Германии в особенности, пишет South China Morning Post. В польском МИД объяснили, как Германия поссорила Украину с Польшей

"Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, Германия негативно влияет на свою собственную экономику, разрушает ее стабильную послевоенную политику и порождает экстремизм," — пишет автор статьи.

Берлин из принципиальных соображений не расследует произошедшее на "Северных потоках", жертвуя собственными национальными интересами. Зависящая от экспорта, Германия решила отстраниться от крупного торгового партнера — Китая, вынужденная закупать энергоресурсы по завышенной цене в отсутствие поставок из России.

При существующей политической траектории США велика вероятность того, что Западную Европу принесут в жертву во благо Украины, и это грозит региону экономическим и политическим уроном.

"Многие полагают, что Запад вводит санкции против России. Вероятнее всего, он вводит санкции против себя, а конкретно — против Германии. Спасение Украины путем победы над Путиным кажется все более недостижимым", — сообщается в статье.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на энергоресурсы в Европе и США. Президент России Владимир Путин отметил, что санкционная политика — долгосрочная стратегия, а сами санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.