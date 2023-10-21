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Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов
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Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 миллионов долларов, что стало рекордом с марта 2018 года, сообщается в анализе РИА Новости данных индийского министерства... ПРАЙМ, 21.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 миллионов долларов, что стало рекордом с марта 2018 года, сообщается в анализе РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Уточняется, что в конце лета Индия стала импортировать в 4 раза больше российских алмазов в месячном выражении импорт и на 9% в годовом, достигнув суммы в 215,1 миллиона долларов. Это стало рекордной месячной покупкой с марта 2018 года. В тот год страна закупила этих драгоценнных камней сразу на 481 миллион долларов.
Всего с начала года индийские компании закупили российских алмазов на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29%.
Индийский отраслевой регулятор Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в конце сентября заявил, что "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по его просьбе.
Позже крупнейшие представители алмазного сектора Индии порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию, что является самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.