МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 миллионов долларов, что стало рекордом с марта 2018 года, сообщается в анализе РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Индия продолжает закупать у России уран, заявил посол

Уточняется, что в конце лета Индия стала импортировать в 4 раза больше российских алмазов в месячном выражении импорт и на 9% в годовом, достигнув суммы в 215,1 миллиона долларов. Это стало рекордной месячной покупкой с марта 2018 года. В тот год страна закупила этих драгоценнных камней сразу на 481 миллион долларов.

Всего с начала года индийские компании закупили российских алмазов на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29%.

Индийский отраслевой регулятор Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в конце сентября заявил, что "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь по его просьбе.

Позже крупнейшие представители алмазного сектора Индии порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию, что является самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.