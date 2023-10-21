МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Китайские производители с удовольствием заменят литовских, как это было американскими лифтами и соответствующим оборудованием после введения санкций со стороны США, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. СМИ: Литва хочет запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц

Так Захарова прокомментировала информацию о том, что Литва намерена прекратить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

"Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "на зло России", — сыронизировала Захарова.

Ранее поступила информация, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС хочет прекратить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

Сообщается, что Вильнюс предложил эту меру для "разрушения российских промышленных мощностей".