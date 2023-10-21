2023-10-21T11:11:00+03:00
2023-10-21T11:13:59+03:00
2023-10-21T11:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231021/842044698.html
Захарова высмеяла план Литвы по "лишению" Россию игл и вязальных спиц
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китайские производители с удовольствием заменят литовских, как это было американскими лифтами и соответствующим оборудованием после введения санкций со стороны США, заявила в... ПРАЙМ, 21.10.2023
экономика, мировая экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/47/837074749.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/47/837074749.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/47/837074746.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/47/837074746.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/14/832711450.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/14/832711450.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231021/842043722.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Китайские производители с удовольствием заменят литовских, как это было американскими лифтами и соответствующим оборудованием после введения санкций со стороны США, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала информацию о том, что Литва намерена прекратить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.
"Куда Литва всё это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "на зло России", — сыронизировала Захарова.
Ранее поступила информация, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС хочет прекратить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.
Сообщается, что Вильнюс предложил эту меру для "разрушения российских промышленных мощностей".