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Дефицит бюджета США в 2023 году вырос на $320 миллиардов
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Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году вырос на 320 миллиардов долларов и достиг 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов. "Данные на конец... ПРАЙМ, 21.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в завершившемся 2023 финансовом году вырос на 320 миллиардов долларов и достиг 1,7 триллиона, сообщили Белый дом и министерство финансов.
"Данные на конец года… показывают, что дефицит за 2023 финансовый год составил 1,7 триллиона долларов, на 320 миллиардов долларов больше, чем дефицит предшествующего года", — говорится в релизе.
Финансовый год в США завершается в конце сентября.
Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла около 22 триллионов долларов, на середину сентября 2023 года объем долга достиг отметки 33 триллиона долларов. По данным американской статистической службы, госдолг США преодолеет отметку в 34 триллиона уже к началу декабря.