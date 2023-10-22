МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Спад в немецкой экономике можно расценивать как чрезвычайное положение и сигнал для всего мира, пишет Washington Post. СМИ: в проекте бюджета Германии недостаточно средств на помощь Украине

В настоящее время Германия переживает спад во всех аспектах жизни: экономика слабеет, население недовольно миграционной политикой, поддержка Украины не может обеспечиваться на прежнем уровне.

Упадок железных дорог Германии после десятилетий слабого финансирования стал признаком более серьезных проблем, подтачивающих экономические перспективы страны и усугубляющих ее политический кризис.

Ожидается, что из-за роста инфляции, нехватки рабочей силы и роста цен на энергоносители экономика Германии сократится, по прогнозу МФВ, единственная среди стран Евросоюза. В течение следующих пяти лет ей предрекают снижение роста по сравнению с США и другими крупными экономиками Европы — Великобританией, Францией и Испанией. Также страна отстает в цифровых технологиях: медленный Wi-Fi, недостаточное качество мобильной связи и т.д.

Согласно опросам, немцы весьма пессимистично оценивают будущее. В пяти землях, входивших в состав ГДР, особенно сильно ощущается недовольство миграционной политикой и притоком "падких на социальные льготы" мигрантов.

"Если сопоставить все факторы, то страна (Германия — прим.ред.) переживает не самые лучшие времена", — сказал Мартин Квенсес из фонда Маршалла в США.

Продолжительный спад немецкой экономики следует расценивать как чрезвычайное положение, без ее (немецкой экономики — прим. ред.) уверенного положения Европа будет представлять из себя "шаткую конструкцию".