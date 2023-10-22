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2023
https://1prime.ru/world/20231022/842048160.html
США направят средства украинским фермерам на восстановление производства
Мировая экономика
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США могут направить до 90 миллионов долларов украинским фермерам на восстановление производства, пишет RT. Агентство по международному развитию в США (USAID) готовит проект по... ПРАЙМ, 22.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. США могут направить до 90 миллионов долларов украинским фермерам на восстановление производства, пишет RT.
Агентство по международному развитию в США (USAID) готовит проект по поддержке украинских производителей зерновых и масленичных культур. Согласно агентству, проект сможет повысить эффективность производства и поспособствует восстановлению доходов фермеров на Украине до уровня до начала конфликта.
Согласно сообщению агентства, целью проекта является обеспечение возможности фермерам восстановить производство и доходы до прежнего уровня по целевым товарам и культурам.
На реализацию проекта планируется выделить до 90 миллионов долларов сроком на пять лет.
Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу утвердить пакет помощи Украине и Израилю на сумму 75 миллиардов долларов, из которых предлагается 61 миллиард направить Киеву.