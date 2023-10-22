МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. США могут направить до 90 миллионов долларов украинским фермерам на восстановление производства, пишет RT.

Агентство по международному развитию в США (USAID) готовит проект по поддержке украинских производителей зерновых и масленичных культур. Согласно агентству, проект сможет повысить эффективность производства и поспособствует восстановлению доходов фермеров на Украине до уровня до начала конфликта.

Согласно сообщению агентства, целью проекта является обеспечение возможности фермерам восстановить производство и доходы до прежнего уровня по целевым товарам и культурам.

На реализацию проекта планируется выделить до 90 миллионов долларов сроком на пять лет.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу утвердить пакет помощи Украине и Израилю на сумму 75 миллиардов долларов, из которых предлагается 61 миллиард направить Киеву.