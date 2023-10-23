МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Торговля России и Индии в январе-августе выросла до 43,8 миллиарда долларов, это больше чем показатель за весь прошлый год, следует из расчетов РИА Новости на основе данных индийского министерства торговли и промышленности. Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

Так, Индия за восемь месяцев текущего года приобрела российских товаров на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда годом ранее. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов.

В результате товарооборот двух стран достиг максимальных за все время 43,8 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше объема торговли в январе-августе прошлого года и на 20% выше результата за весь 2022 год.

В то же время сохраняется проблема торгового дефицита Индии с Россией — за восемь месяцев он расширился в 2,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 38,6 миллиарда долларов.

Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком товаров в эту страну.

Лидером по товарообороту с Индией в январе-августе оставались США, при этом торговля между двумя странами снизилась на 10% — до 80,8 миллиарда долларов. На втором месте расположился Китай (-8%, 75,3 миллиарда долларов), на третьем — ОАЭ (-9%, 51,2 миллиарда долларов). Саудовская Аравия замыкает пятерку крупнейших торговых партнеров (-13%, 27,1 миллиарда долларов).